MARINE FORECAST FOR THE BAHAMAS FOR 24 HOURS FROM 6AM MONDAY 9TH MARCH 2020 EDT ISSUED BY THE BAHAMAS DEPARTMENT OF METEOROLOGY.
WARNINGS: MARINERS SHOULD REMAIN IN PORT AND BEACH-GOERS ARE ADVISED TO REFRAIN FROM SWIMMING DUE TO LARGE SEA SWELLS, HIGH SEAS AND ROUGH SURF, STRONG TO GALE FORCE WINDS AND DANGEROUS RIP CURRENTS. MOTORISTS AND PEDESTRIANS SHOULD EXERCISE EXTREME CAUTION WHILE TRAVERSING ALONG COASTAL ROADS, AND AVOID CROSSING THE FISHING HOLE ROAD IN GRAND BAHAMA AND THE GLASS WINDOW BRIDGE IN ELEUTHERA. RESIDENTS LIVING ALONG COASTAL AREAS MAY EXPERIENCE THE INTRUSION OF WATER ONTO THEIR PROPERTY, ESPECIALLY DURING HIGH TIDE.
GENERAL SITUATION: A STRONG HIGH PRESSURE SYSTEM CONTINUES TO PRODUCE VERY STRONG WINDS OVER THE BAHAMAS, WHILE LOW TO MID LEVEL LOW PRESSURE INCREASES SHOWER CHANCES
FOR ALL AREAS
WEATHER: WINDY WITH A FEW ISOLATED SHOWERS
ADVISORY: SMALL CRAFT OPERATORS ARE ADVISED TO REMAIN IN PORT.
WINDS: NORTHEAST TO EAST AT 20 TO 30 KNOTS IN THE NORTHWEST BAHAMAS AND NORTHEAST TO EAST AT 25 TO 30 KNOTS IN THE CENTRAL AND SOUTHEAST BAHAMAS, GUSTING UP TO GALE FORCE.
SEAS: 8 TO 12 FEET OVER THE OCEAN BUT UP TO 14 FEET IN NORTH TO NORTHEASTERLY SWELLS IN THE NORTHWEST BAHAMAS, 10 TO 14 FEET IN THE CENTRAL AND SOUTHEAST BAHAMAS BUT UP TO 17 FEET IN MODERATE TO LARGE NORTH TO NORTHEASTERLY SWELLS ESPECIALLY ALONG ATLANTIC EXPOSED SHORELINES.
SUN
SUNRISE 7:25AM SUNSET: 7:16PM
MOON
MOONSET: 7:31AM MOONRISE: 7:27 PM
TIDES
HIGH TIDE: 8:15AM 8:38PM
LOW TIDE: 2:36PM 2:53AM TUE
EXTENDED FORECAST FOR THE NEXT TWO DAYS: MODERATE WINDS AND ROUGH SEAS WILL CONTINUE ACROSS THE ISLANDS FOR THE NEXT FEW DAYS
FORECAST FOR TUESDAY
WEATHER: WINDY WITH ISOLATED SHOWERS AND POSSIBLE THUNDERSTORMS
WINDS: EASTERLY AT 15 TO 25 KNOTS WITH HIGHER GUSTS TO NEAR GALE FORCE
SEAS: 5 TO 8 FEET BUT UP TO 10 FEET IN NORTHEASTERLY SWELLS
ADVISORY: SMALL CRAFT SHOULD REMAIN IN PORT
FORECAST FOR WEDNESDAY
WEATHER: WINDY WITH SCATTERED SHOWERS AND POSSIBLE ISOLATED THUNDERSTORMS
WINDS: EASTERLY AT 15 TO 25 KNOTS, GUSTY AT TIMES
SEAS: 5 TO 8 FEET BUT HIGHER IN NORTHEASTERLY SWELLS
ADVISORY: SMALL CRAFT CAUTION IN EFFECT FOR THE NORTHWEST BAHAMAS AND AN ADVISORY IS IN EFFECT FOR THE CENTRAL AND SOUTHEAST BAHAMAS
FORECASTER: S. MATHER
File Photo: Glass Window Bridge now officially closed due to dangerous sea surge.
Update: (March 9th,...
Paul H. Farquharson, Chairman of the Rehabilitation of Offenders Committee.
Chairman of the Rehabilitation...
The following statement was released by the Ministry of Foreign Affairs on Thursday, March 5th, 2020,...
A laboratory with the capacity to test for the COVID-19 virus has been established at the National Reference...
You must be logged in to post a comment.